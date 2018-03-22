Палата представителей США приняла федеральный бюджет на остаток 2018 финансового года

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг на заседании приняла проект федерального бюджета в размере $1,3 трлн на остаток 2018 финансового года, который завершится 30 сентября. Данное решение поддержали 256 конгрессменов, 167 выступили против.

Лидерам Конгресса удалось согласовать текст в среду вечером после продолжительных дебатов, причем и республиканцам, и демократам пришлось пойти на значительные уступки. Главной победой первых стало значительное увеличение оборонных расходов - конгрессмены закрепляют их на уровне в $700 млрд. Примерно такая цифра была обозначена в подписанном ранее президентом США Дональдом Трампом законе о политике и направлениях работы министерства обороны США в 2018 году.

Таким образом, Пентагон получит примерно на 61 млрд больше, чем в прошлом году, это также станет самым крупным единовременным увеличением военных ассигнований за последние 15 лет. При этом сам Белый дом запрашивал на 2018 финансовый год 639 млрд. Большая часть из этих 700 млрд - 589,5 млрд - составят непосредственно бюджет минобороны. Еще 65,2 млрд пойдут на продолжение военных операций США за рубежом.

Оставшиеся средства предназначаются на реализацию других программ, также призванных укрепить обороноспособность страны. При работе над законопроектом его авторы предусмотрели, что 144,3 млрд будут отпущены на закупку новой техники, в частности, 14 новых кораблей для ВМС, 90 истребителей пятого поколения F-35, 24 истребителей- бомбардировщиков F/A-18. Еще 9,5 млрд получит Агентство по противоракетной обороне.

Без денег на новую стену

Во время обсуждения проекта бюджета республиканцы и демократы так и не смогли договориться о мерах по защите от депортации детей нелегальных иммигрантов, которых привезли на территорию США еще несовершеннолетними. Стороны согласились добавить $1,6 млрд на усиление охраны границ, но эти деньги нельзя будет расходовать на увеличение штата сотрудников, занимающихся высылкой из страны нелегалов или на создание новых пунктов их содержания.

Кроме этого, республиканцы так и не добились 25 млрд, запрошенных Трампом на возведение новой стены на границе с Мексикой. Вместо этого администрации США разрешено израсходовать деньги на продление существующих заграждений или замену устаревших. "Обозначенные суммы должны быть доступны для [строительства заграждений] уже используемого типа по состоянию на дату вступления в силу Закона о консолидированных ассигнованиях на 2017 год", - сказано в тексте. В нем отдельно уточняется, что речь идет о существующем металлическом заборе.

Из этого следует, что на американо-мексиканской границе пока что не появятся те барьеры, с образцами которых Трамп ознакомился лично во время своего визита в Калифорнию 13 марта. "Получили 1,6 млрд на начало строительства стены на южной границе, остальное получим позже. Самое главное - 700 млрд на восстановление вооруженных сил, 716 млрд в следующем году", - написал сам американский лидер в четверг в своем Twitter.

Социальные нужды

Еще 2,8 млрд из бюджета выделяются на борьбу с опиоидным кризисом. Из них 500 млн, согласно тексту законопроекта, будут перечислены Национальным институтам здравоохранения для поиска способов избавления американцев от наркозависимости. Это еще один из основных приоритетов внутриполитической повестки Трампа.

Члены Конгресса так и не смогли договориться о мерах по поддержке рынка медицинского страхования. В то же время, в законопроект включена поправка, которая призвана урегулировать ситуацию, когда сельхозпроизводителям выгоднее продавать зерно частным компаниям благодаря возможности получить больший налоговый вычет.

Теперь законопроект о бюджете на 2018 финансовый год должен принять Сенат США. Документ поступит на рассмотрение верхней палаты уже завтра, при этом сенаторы должны завершить работу над ним и проголосовать до полуночи. В противном случае у федерального правительства не останется средств для продолжения работы.