В США должно вступить в силу решение Трампа о пошлинах на импортную сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно должны начать действовать в пятницу в США. Президент Дональд Трамп объявил об этом решении еще 8 марта, указав, что оно вступит в силу через 15 дней. Позже министерство торговли США уточнило, что это произойдет 23 марта.

Другие страны уже пригрозили Соединенным Штатам жесткими ответными мерами, а Европейский союз опубликовал список американских товаров, которые могут быть обложены таможенными сборами. Во всем мире с тревогой заговорили о новой торговой войне, первые выстрелы в которой сделали США, но это, судя по всему, лишь раззадорило Трампа, заявившего, что "торговые войны - это хорошо и их легко выиграть". Острый вопрос включен в повестку двухдневного саммита ЕС, открывшегося в четверг в Брюсселе.

Ранее Вашингтон решил освободить от таможенных сборов продукцию Канады и Мексики - двух основных поставщиков стали и алюминия на американский рынок. Называя это "особым случаем", США почти не скрывают, что рассчитывают таким образом добиться от своих ближайших соседей уступок на переговорах об изменении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Выступая в четверг на слушаниях в Конгрессе, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о решении "повременить с введением пошлин" против еще нескольких стран, с которыми продолжаются консультации. По его словам, в их числе страны ЕС, Австралия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея.

Наряду с Канадой и Мексикой они в виде исключения внесены в белый список, но только временно. Останутся ли они там постоянно, будет зависеть от результатов их переговоров с Соединенными Штатами. В черном списке оказались все остальные экспортеры металла в США, в том числе Россия, Китай, Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, ЮАР.

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Устанавливая импортные пошлины, Трамп выполняет свои предвыборные обещания "сделать Америку вновь великой" и вернуть в страну промышленное производство, перемещенное за рубеж в поисках более дешевой рабочей силы. Он также считает, что отсутствие в Соединенных Штатах налога на добавленную стоимость, существующего у большинства их торговых партнеров, уменьшает себестоимость иностранных товаров и дает конкурентные преимущества зарубежным поставщикам. "Нечестная торговая практика и промышленная политика других стран нанесли ущерб нашим сталелитейной и алюминиевой отраслям, создав угрозу для нашей национальной безопасности", - заявил президент, подписывая распоряжение о пошлинах в Овальном кабинете Белого дома, куда были приглашены рабочие с крупнейших металлургических заводов США и лидеры отраслевых профсоюзов.

Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), помимо этого администрация Трампа по итогам специального расследования, проводившегося минторгом, пришла к выводу о нарушении Китаем прав американских компаний на интеллектуальную собственность. В связи с этим США намерены подать иск в ВТО и ввести пошлины на различные товары из КНР на сумму около $50 млрд.

Трамп явно рассчитывает, что такие решения помогут ему упрочить политические позиции к выборам в 2020 году, когда он вновь будет баллотироваться на президентский пост. Однако на деле может оказаться, что он сильно сам себе навредит или, как говорят американцы, выстрелит себе в ногу. Неслучайно решение по тарифам вызвало острые споры внутри администрации и привело к отставке его экономического советника Гэри Кона, не согласившегося с протекционистской торговой политикой президента.

Закрытие заводов

По сведениям телекомпании NBC, одним из главных архитекторов этой политики считается министр торговли США Уилбур Росс, поручивший специалистам минторга подготовить доклад о ситуации в металлургической промышленности страны. Как выяснили его авторы, в прошлом году США импортировали продукцию сталелитейных и алюминиевых предприятий соответственно на $29 млрд и $19 млрд (примерно 2% всего американского импорта). Из-за рубежа поступила примерно треть всей стали, используемой Соединенными Штатами в объеме более 100 млн тонн. Ситуация с алюминием оказалась еще хуже: его импорт превысил 5 млн тонн, а внутреннее производство - лишь 0,8 млн тонн.

Кроме того, с 2000 года на американских предприятиях по производству чугуна, стали и ферросплавов количество рабочих мест уменьшилось на 54 тысячи, а на алюминиевых заводах - на 40 тысяч. С 2012 года в США закрылись шесть из 11 алюминиевых комбинатов, в стране осталось лишь одно предприятие, выпускающее высококачественный алюминий для нужд оборонной и авиационно-космической промышленности. Мощности сталеплавильных и алюминиевых заводов загружены соответственно на 73% и 48%, и администрация Трампа надеется, что введение таможенных пошлин позволит увеличить эти показатели в среднем до 80%.

Однако независимые эксперты предупреждают, что последствия для других отраслей и для экономики в целом могут быть крайне негативными. Тем более что решение о пошлинах принято Трампом на основании 232-й статьи закона о расширении торговли от 1962 года, которая позволяет президенту устанавливать торговые барьеры против иностранных государств, если это оправдано "интересами национальной безопасности". Один из бывших экономистов в администрации Билла Клинтона в интервью агентству Bloomberg сравнил статью 232 с кувалдой, наносящей разрушительные удары по мировой торговле. По его словам, получается, что под предлогом национальной безопасности можно делать, все что угодно.

Столь нелестная оценка объясняется еще и тем, что в данной ситуации сложно подавать иски в арбитраж через Всемирную торговую организацию (ВТО) - она тоже допускает исключения из правил по тем же причинам. "Действия Трампа ведут к разрушению еще одного международного института - на этот раз ВТО", - считает ведущий сотрудник вашингтонского Института Брукингса Уорвик Маккиббин. По его подсчетам, "небольшая торговая война с повышением тарифов на 10% приведет к сокращению ВВП большинства стран в размере от 1% до 4,5%, при этом ВВП США уменьшится на 1,3%, а Китая - на 4,3%". Введение 40-процентных таможенных пошлин вызовет глубокий спад в мировой экономике.

Ответные меры

Как и ожидалось, решение администрации Трампа было поддержано американскими металлургическими компаниями, но вызвало протесты представителей других отраслей промышленности и крупнейших лоббистских организаций. Как заявила Торговая палата США, "новые пошлины нанесут прямой ущерб американским товаропроизводителям, спровоцируют широкомасштабные ответные меры со стороны наших торговых партнеров и почти никоим образом не помогут решить действительно важную проблему перепроизводства стали и алюминия в Китае". Введение таможенных пошлин выльется в повышение цен на металлы, что в свою очередь может привести к повышению цен на американские автомобили, самолеты и даже баночное пиво, считает телекомпания CNN.

Возражения против протекционистских мер в торговле прозвучали и в Конгрессе США. "Следует проявлять осторожность, поскольку мы не можем допустить, чтобы повышение себестоимости товаров оплачивалось нашими потребителями", - заявил сенатор-республиканец Роб Портман, являвшийся представителем США на торговых переговорах в администрации Джорджа Буша - младшего. Его коллега Джефф Флейк сообщил, что приступает к разработке законопроекта, который аннулирует распоряжение Трампа.

Другие страны предупредили, что не будут сидеть сложа руки и примут ответные меры против американских товаров, поступающих на их рынки. Такие заявления последовали, в частности, от председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель. Гендиректор ВТО Роберту Азеведу предупредил, что "политика по принципу "око за око" оставит всех слепыми", а директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что "проигравшими будут обе стороны".

Тем не менее Евросоюз довольно быстро составил список американских товаров на сумму $3,5 млрд, которые могут быть обложены таможенными сборами. Наряду с футболками и постельным бельем в него попали такие символы Америки, как джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и бурбон. По сведениям WSJ, Китай тоже готовит ответные меры против США, собираясь установить пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, в том числе сою, сорго и живых свиней. В четверг таможня китайского порта Ляньюньган (восточная провинция Цзянсу) не пропустила в страну партию порошка алюминия из США весом 79,5 тонны из-за того, что в нем было слишком много вредных примесей, которые не соответствовали местным экологическим стандартам.

Россия также выразила обеспокоенность по поводу американских планов. "В любом случае для нас это определенный ущерб, хотя меньше, чем для некоторых других стран, меньше, чем для Китая, меньше, чем для ЕС. Тем не менее определенный ущерб есть, поэтому будем смотреть, как мы можем отреагировать", - заявлял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По оценкам экспертов, российские сталелитейные компании НЛМК, Evraz и "Северсталь" продолжат поставлять свою продукцию в США, и в ближайшей перспективе импортные пошлины могут быть компенсированы повышением цен. Однако не исключено, что в дальнейшем им придется частично переориентироваться на другие регионы. Американский рынок для них не главный, его доля колеблется в структуре экспорта российских сталелитейных предприятий от 2% до 4%. Ожидается, что компания "Русал" также продолжит поставки российского алюминия в США (на американский рынок приходится, по разным оценкам, от 15% до 20% ее экспорта).