Китай призвал США не ставить под угрозу торговые отношения между странами

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Китай призывает США отказаться от решения ввести торговые меры в отношении Пекина, которые могут в конечном счете навредить самому Вашингтону. Об этом говорится в распространенном заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты объявили о соответствующих торговых мерах, проигнорировав рациональные призывы, невзирая на взаимовыгодный характер торговых отношений между Китаем и США и консенсус между двумя государствами о разрешении противоречий путем консультаций. Это ничто иное как односторонний протекционистский шаг в области торговли. Китай крайне разочарован и резко осуждает это действие", - отмечается в документе.

"Принимая во внимание принципы взаимного уважения и взаимовыгодного взаимодействия, Китай продемонстрировал искренность в выдвижении целесообразных предложений США, а также предпринял значительные попытки по решению вопроса с нынешним торговым дисбалансом между Китаем и США", - подчеркнули в диппредставительстве.

"Китай не желает вступать ни с кем в торговую войну, но Китай не боится и не отступится от торговой войны", - говорится в документе. В нем также отмечается, что Пекин "выражает уверенность и способен столкнуться с любым вызовом". "Если торговая война будет развязана Соединенными Штатами, то Китай будет бороться до конца ради защиты своих законных интересов с применением всех необходимых мер", - заявили в посольстве.

С точки зрения Пекина, "меры, предпринимаемые США, контрпродуктивны". "Они нанесут урон интересам американских потребителей, компаний, а также финансовым рынкам. Они также подвергают опасности порядок в международной торговле и экономическую стабильность", - сообщило диппредставительство.

"Мы настоятельно призываем США остановиться и принять осмотрительные решения, не ставить под грозу торговые отношения Китая и США с целью навредить другим, что в конечном счете приведет к нанесению ущерба им самим же", - отмечается в документе.

Торговые меры Вашингтона

Трамп в четверг подписал меморандум, который подразумевает комплекс мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Согласно документу, глава государства поручает представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за его нарушения международных правил торговли. Кроме того, американский лидер поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Документ был подготовлен после того, как Лайтхайзер известил президента об итогах расследования о предположительном нарушении Китаем интеллектуальных прав американских компаний, которое было инициировано еще в августе 2017 года. По итогам этого разбирательства в том числе выяснилось, что Китай якобы использует нечестные торговые практики для приобретения ноу-хау и технологий американских компаний, которые впоследствии используются китайскими предприятиями для получения конкурентных преимуществ.