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Оператора "Северного потока - 2" наградили в Финляндии за экологическую оценку проекта

Экономика и бизнес
23 марта, 3:21 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 23, марта. /ТАСС

Отмечается, что в документе были продуманы меры для того, чтобы снизить возможное вредное воздействие проекта на морских обитателей

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 марта. /ТАСС/. Компания - оператор газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG получила награду в Финляндии за качественно проведенную оценку влияния проекта на окружающую среду. Об этом в четверг вечером сообщил финский филиал компании.

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Награду, которая присуждается ежегодно, Nord Stream 2 AG получила от финской ассоциации по оценке влияния на окружающую среду Yva ry. "Ассоциация указала, что оценка влияния планируемого проекта газопровода является качественно сделанной, содержащей большое количество информации о вариантах реализации проекта и их воздействии", - говорится в сообщении.

Ассоциация отметила, что при подготовке документа "был учтен опыт проекта газопровода "Северный поток", "были продуманы меры для снижения негативных эффектов с тем, чтобы возможное вредное воздействие среди прочего на морских обитателей и судоходство оказалось минимальным".

В финском филиале Nord Stream 2 AG указали, что для строительства газопровода компании требуется два разрешения от Финляндии - согласие правительства на использование финской исключительной экономической зоны и также разрешение на строительство в финских водах. "Получение решений ожидается в течение ближайших недель", - подчеркнули в компании.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Он пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран, пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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