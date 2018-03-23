Мадуро подписал указ о проведении в Венесуэле денежной реформы

ТАСС, 23 марта. Венесуэльские власти решили провести в охваченной экономическим кризисом стране деноминацию национальной валюты - боливара. Соответствующий указ подписал в четверг президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, сообщило Венесуэльское агентство новостей.

"Я решил убрать три нуля [c используемых в настоящее время банкнот] и вывести из обращения имеющиеся денежные знаки", - сказал глава государства. Новые купюры появятся у населения начиная с 4 июня 2018 года. Таким образом Мадуро надеется укрепить экономику южноамериканской страны.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией боливара, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция превысила 2600%. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.