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Профсоюз моряков поможет работникам "ВИМ-Авиа" решить вопрос с долгами по зарплате

Экономика и бизнес
23 марта, 4:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, марта. /ТАСС

Общая сумма долга составляет 630 млн рублей, сообщила представитель работников авиакомпании Ольга Шерстнева

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ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники авиаперевозчика "ВИМ-Авиа", деятельность которого приостановили 28 октября 2017 года в связи с бегством владельцев за границу, направили обращение в Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) с просьбой о помощи при возврате долгов по зарплате. Об этом сообщил ТАСС председатель дальневосточного регионального отделения (ДВРО) РПСМ Николай Суханов.

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"Поступило обращение работников "ВИМ-Авиа" в адрес ДВРО РПСМ. Приложим все усилия и опыт для оказания помощи коллегам. Со своей стороны завтра на Совете РПСМ в Москве рассмотрим этот вопрос", - сообщил Суханов.

Как пояснила ТАСС представитель работников авиакомпании Ольга Шерстнева, общая сумма долга по зарплате перед сотрудникам достигает 630 млн рублей. "Письмо в профсоюз моряков направлено 22 марта. Мы просим коллег помочь нам в этой непростой ситуации, поскольку у них есть большой опыт в возвращении долгов", - сказала Шерстнева.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября 2017 года заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет РФ в декабре 2017 года возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении собственника авиакомпании Рашида Мурсекаева. По версии следствия, руководство компании тщательно скрывало убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, что позволяло получать в банках кредиты и избегать ограничений в работе со стороны Росавиации.

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