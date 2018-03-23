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Китай опубликовал список товаров из США, на которые могут ввести пошлины

Экономика и бизнес
23 марта, 4:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Эти меры направлены на компенсацию потерь, которые может понести Пекин из-за пошлин Вашингтона, отмечает Reuters

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ТАСС, 23 марта. Министерство коммерции КНР опубликовало в пятницу список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут ввести пошлины. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, эти меры призваны компенсировать потери, которые может понести Китай в связи с ведением США таможенных пошлин на импортную сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, который подразумевает комплекс мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Согласно документу, глава государства поручает представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за его нарушения международных правил торговли.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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