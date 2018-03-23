Индекс биржи Гонконга упал на 1140 пунктов на фоне опасений торговой войны США с КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 марта. /ТАСС/. Крупное снижение котировок произошло в пятницу на Гонконгской фондовой бирже вслед за аналогичным спадом в Нью-Йорке. Индекс Hang Seng сократился на 1140 пунктов (3,67%), свидетельствуют данные торгов.

Этот индикатор оказался ниже психологически важной для инвесторов отметки в 30 тыс. пунктов - на значении 29930.

Отрицательная динамика отмечена по всему спектру акций. Потери несут все без исключения крупнейшие "голубые фишки", связанные с финансами, страхованием, сырьем, промышленностью и торговлей.

Сразу на 7% подешевели ценные бумаги высокотехнологичного гиганта Tencent и производителя линз для смартфонов Sunny Optical Technology. На 6,2% ухудшились позиции китайского автозавода Geely, на 4,7% - российской алюминиевой компании РУСАЛ.

В условиях значительного падения котировок также открылись утренние торги на фондовых площадках Шанхая и Шэньчжэня.

Биржевой спад связывают с действиями президента США Дональда Трампа, который распорядился подготовить комплекс мер в сфере торговли против Китая. В Пекине в пятницу заявили, что рассматривают возможность принятия ответных мер в отношении Вашингтона.