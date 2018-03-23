Минкоммерции КНР назвало ограничительные меры США в отношении страны "плохим прецедентом"

ПЕКИН, 23 марта. /ТАСС/. Министерство коммерции Китая назвало недавние ограничительные меры США в отношении КНР "очень плохим прецедентом". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

Минкоммерции КНР также призвало США быть осторожнее и не ставить под угрозу двусторонние торговые отношения

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, который подразумевает комплекс мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Согласно документу, глава государства поручает представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за его нарушения международных правил торговли.

В пятницу министерство коммерции Китая опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены пошлины.