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Минкоммерции КНР назвало ограничительные меры США в отношении страны "плохим прецедентом"

Экономика и бизнес
23 марта, 6:26 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 23, марта. /ТАСС

Ведомство призвало США не ставить под угрозу торговые отношения двух стран

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ПЕКИН, 23 марта. /ТАСС/. Министерство коммерции Китая назвало недавние ограничительные меры США в отношении КНР "очень плохим прецедентом". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

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Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, который подразумевает комплекс мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Согласно документу, глава государства поручает представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за его нарушения международных правил торговли.

В пятницу министерство коммерции Китая опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены пошлины.

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