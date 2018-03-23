Лавров на встрече с генсеком ЦК КПВ отметил перспективы сотрудничества по мирному атому

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. У России и Вьетнама хорошие перспективы для сотрудничества в сфере мирного атома. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас хорошие торгово-экономические показатели, в инвестиционной сфере, в топливно-энергетической. Есть хорошие перспективы в области мирного атома. <...> Рассчитываю, что по всем этим направлениям мы достигнем дополнительных договоренностей для движения вперед", - сказал Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.

Глава МИД РФ передал генсеку ЦК КПВ "самые теплые приветы и наилучшие пожелания" от президента и премьер-министра России.

Со своей стороны Нгуен Фу Чонг сообщил, что рад победе Владимира Путина на президентских выборах, и передал главе российского государства поздравления.