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Лавров на встрече с генсеком ЦК КПВ отметил перспективы сотрудничества по мирному атому

Экономика и бизнес
23 марта, 6:52 UTC+3 ¶ ХАНОЙ ХАНОЙ 23, марта. /ТАСС

Российский министр иностранных дел рассчитывает, что в инвестиционной и топливно-энергетической сферах РФ и Вьетнам достигнут дополнительных договоренностей для движения вперед

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ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. У России и Вьетнама хорошие перспективы для сотрудничества в сфере мирного атома. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас хорошие торгово-экономические показатели, в инвестиционной сфере, в топливно-энергетической. Есть хорошие перспективы в области мирного атома. <...> Рассчитываю, что по всем этим направлениям мы достигнем дополнительных договоренностей для движения вперед", - сказал Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.

Глава МИД РФ передал генсеку ЦК КПВ "самые теплые приветы и наилучшие пожелания" от президента и премьер-министра России.

Со своей стороны Нгуен Фу Чонг сообщил, что рад победе Владимира Путина на президентских выборах, и передал главе российского государства поздравления.

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