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Конгресс США принял федеральный бюджет на остаток 2018 финансового года

Экономика и бизнес
23 марта, 8:13 дата обновления: 23 марта, 9:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, марта. /ТАСС

Размер проекта федерального бюджета составляет $1,3 трлн

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ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей в ночь на пятницу на заседании принял проект федерального бюджета в размере $1,3 трлн на остаток 2018 финансового года, который завершится 30 сентября. Данное решение поддержали 65 сенаторов, против высказались 32.

Процедурное голосование в верхней палате произошло неожиданно и изначально было запланировано на 01:00 (08:00 мск) субботы. Законодатели, как и журналисты, были уверены, что республиканец Рэнд Пол и часть консерваторов воспользуются своим правом и приостановят процедуру голосования до субботы. Однако они объявили о том, что не пойдут на такие действия в 23:00 четверга (06:00 мск пятницы), в связи с этим сенаторы провели процедурное, а затем и окончательное голосование по проекту бюджета. Такая поспешность связана с тем, что документ должен быть утвержден до полуночи субботы, в противном случае у федерального правительства не осталось бы средств для продолжения работы.

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Лидерам Конгресса удалось согласовать текст в среду вечером после продолжительных дебатов, причем и республиканцам, и демократам пришлось пойти на значительные уступки. Главной победой первых стало значительное увеличение оборонных расходов - законодатели закрепляют их на уровне в $700 млрд. Примерно такая цифра была обозначена в подписанном ранее президентом США Дональдом Трампом законе о политике и направлениях работы министерства обороны США в 2018 году.

Таким образом, Пентагон получит примерно на $61 млрд больше, чем в прошлом году, это также станет самым крупным единовременным увеличением военных ассигнований за последние 15 лет. При этом сам Белый дом запрашивал на 2018 финансовый год $639 млрд. Большая часть из этих $700 млрд - $589,5 млрд - составят непосредственно бюджет Минобороны. Еще $65,2 млрд пойдут на продолжение военных операций США за рубежом.

Оставшиеся средства предназначаются на реализацию других программ, также призванных укрепить обороноспособность страны. При работе над законопроектом его авторы предусмотрели, что $144,3 млрд будут отпущены на закупку новой техники, в частности, 14 новых кораблей для ВМС, 90 истребителей пятого поколения F-35, 24 истребителей- бомбардировщиков F/A-18. Еще $9,5 млрд получит Агентство по противоракетной обороне.

Без денег на новую стену

Во время обсуждения проекта бюджета республиканцы и демократы так и не смогли договориться о мерах по защите от депортации детей нелегальных иммигрантов, которых привезли на территорию США еще несовершеннолетними. Стороны согласились добавить $1,6 млрд долларов на усиление охраны границ, но эти деньги нельзя будет расходовать на увеличение штата сотрудников, занимающихся высылкой из страны нелегалов или на создание новых пунктов их содержания.

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Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

Кроме этого, республиканцы так и не добились $25 млрд, запрошенных Трампом на возведение новой стены на границе с Мексикой. Вместо этого администрации США разрешено израсходовать деньги на продление существующих заграждений или замену устаревших. "Обозначенные суммы должны быть доступны для [строительства заграждений] уже используемого типа по состоянию на дату вступления в силу Закона о консолидированных ассигнованиях на 2017 год", - сказано в тексте. В нем отдельно уточняется, что речь идет о существующем металлическом заборе.

Из этого следует, что на американо-мексиканской границе пока что не появятся те барьеры, с образцами которых Трамп ознакомился лично во время своего визита в Калифорнию 13 марта. "Получили $1,6 млрд на начало строительства стены на южной границе, остальное получим позже. Самое главное - $700 млрд на восстановление вооруженных сил, $716 млрд в следующем году", - написал сам американский лидер в четверг в своем Twitter.

Социальные нужды

Еще $2,8 млрд из бюджета выделяются на борьбу с опиоидным кризисом. Из них $500 млн, согласно тексту законопроекта, будут перечислены Национальным институтам здравоохранения для поиска способов избавления американцев от наркозависимости. Это еще один из основных приоритетов внутриполитической повестки Трампа.

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Члены Конгресса так и не смогли договориться о мерах по поддержке рынка медицинского страхования. В то же время, в законопроект включена поправка, которая призвана урегулировать ситуацию, когда сельхозпроизводителям выгоднее продавать зерно частным компаниям благодаря возможности получить больший налоговый вычет.

Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

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