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Разработанный на смену Ан-2 самолет сможет осуществлять посадку на воду и лед

Экономика и бизнес
23 марта, 8:22 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, марта. /ТАСС

Первым потребителем нового самолета станет авиакомпания "Якутия"

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НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет ТВС-2-ДТС, который создается на смену Ан-2, сможет садиться на воду и лед, используя специальные лыжи или "поплавки", сообщил в пятницу журналистам генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

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"Помимо того, что ТВС-2-ДТС сможет производить посадку на необорудованную площадку или грунтовую полосу, он будет способен садится на поверхность, покрытую снегом или льдом, а также на воду, чтобы разгрузиться и забрать людей", - сказал Андрей Богинский.

По его словам, первым потребителем нового самолета станет авиакомпания "Якутия", с которой планируется подписать контракт на покупку 200 машин в апреле 2018 года.

Как сообщалось ранее, "Вертолеты России" предварительно планируют выпускать на своем заводе в Улан-Удэ не менее 24 самолетов ТВС-2-ДТС в год. Всего с 2021 по 2025 год планируется выпустить порядка 200 самолетов.

Новый легкий самолет будет способен доставить 2 т грузов на расстояние 2,5 тыс. км.

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Персоны
Богинский, Андрей Иванович
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