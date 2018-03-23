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СМИ: президент Венесуэлы дал указание госкомпании PDVSA продавать нефть за криптовалюту

Экономика и бизнес
23 марта, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Николас Мадуро также объявил о создании в стране четырех "эксклюзивных экономических зон", где можно будет использовать цифровую валюту

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ТАСС, 23 марта. Государственная нефтегазовая компания PDVSA и другие госкомпании страны, которые занимаются экспортными поставками, могут начать торговать своими продуктами за созданную в южноамериканской стране криптовалюту El Petro. Соответствующее распоряжение отдал в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщил государственный канал VTV.

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"PDVSA, базовые компании и те предприятия, которые торгуют за иностранную валюту, уполномочены с сегодняшнего дня получать El Petro за свои экспортные поставки", - заявил Мадуро в телетрансляции в президентском дворце Мирафлорес. Он добавил, что государственные компании смогут поставлять свои продукты за венесуэльскую криптовалюту "во все страны мира и всем предприятиям мира". Одновременно Мадуро дал указание Венесуэльской корпорации внешней торговли (Corpovex) "немедленно начать использование El Petro" при оплате импорта в страну "продовольствия, медикаментов, промышленных и др. товаров".

Президент также объявил о создании в стране четырех "эксклюзивных экономических зон", где можно будет использовать венесуэльскую цифровую валюту "при купле-продаже товаров и [оплате] услуг". По словам главы государства, они будут функционировать на "острове Маргарита и прилегающих к нему районах (север страны), на острове и архипелаге Лос-Рокес (север), в специальной экономической зоне (на полуострове) Парагуана (северо- восток) и в приграничных муниципалитетах Уренья и Сан-Антонио (западный штат Тачира)".

Ранее Мадуро заявлял, что для покупки El Petro можно будет использовать несколько мировых валют, включая российские рубли. Он уточнил, что с 23 марта все юридические и физические лица, граждане и компании смогут приобретать венесуэльскую криптовалюту "напрямую в течение ближайших 15 дней за конвертируемые валюты: юани, рубли, турецкие лиры и евро".

Предпродажа El Petro началась 20 февраля. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. По словам Мадуро, инвесторы из более чем 130 стран выразили интерес к приобретению венесуэльской криптовалюты более чем на $5 млрд.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, этот показатель может достичь 14000%.

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