Третья очередь завода алюминиевых профилей откроется в Ингушетии к 2020 году

МАГАС, 23 марта. /ТАСС/. Третью очередь завода по производству алюминиевых профилей "РИАК" в Ингушетии запустят в 2019-2020 годах. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Корпорации развития Ингушетии Жамлаил Бузуртанов.

Завод "РИАК" основали в 2011 году, он находится в Назрани и специализируется на производстве экструзионных профилей из алюминиевых сплавов. Сообщалось, что вторая очередь завода, которая откроется в селе Али-Юрт Назрановского района республики, позволит удвоить объем производства - с 3,3 до 6,6 тыс. тонн в год.

"На сегодняшний день строительство завода (второй очереди - прим. ТАСС) практически завершено, по плану оно должно завершиться до конца марта месяца 2018 года, а его открытие запланировано на начало апреля, - сказал Бузуртанов. - Третья очередь мощностей планируется к запуску в 2019-2020 годах для производства полуфабрикатов из вторичного сырья для собственных нужд и товарного производства".

По его словам, предприятие с каждым годом увеличивает объемы выпускаемой продукции, большая ее часть поставляется в Москву, Подмосковье, Сибирь, а также практически по всему Северному Кавказу. В дальнейшем планируется открыть предприятие по производству алюминиевых сплавов "РИАЛ", которое станет основным поставщиком сырья для завода "РИАК".

"Реализация проекта в целом оказывает положительное влияние на регион. 118 вновь созданных рабочих мест будет создано при выходе на проектную мощность, в том числе количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест - 21. Месячный фонд оплаты труда составит 2,72 млн. рублей, средняя заработная плата - 18 тыс. руб., что выше средней заработной платы по республике", - отметил Бузуртанов.

Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетных фондов составят 12,2 млн рублей, отметил он.