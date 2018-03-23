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ФАС потребуется более месяца для решения о возбуждении дела о сговоре "Р-Фарм" и Минздрава

Экономика и бизнес
23 марта, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В Минздраве ранее заявили, что все контракты с производителем лекарств были произведены по результатам электронных аукционов, а проверка ФАС проходила с нарушениями

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства при закупках Минздравом лекарств - министерство могло создать преимущества для "Р-Фарм". ФАС не ранее чем через месяц определится, будет ли возбуждать дело, сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

"Вопрос о возбуждении дела будем решать, это займет не менее месяца", - сказал он.

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Начальная максимальная цена контрактов на закупку препаратов у "Р-Фарм" с признаками нарушения за 2017 год составила около 1,5 млрд рублей (пять контрактов), рассказал начальник управления.

Тенишев добавил, что если будет доказано соглашение, то для хозяйствующих субъектов предусмотрен штраф до 50% от начальной максимальной цены контрактов. Кроме того, должностные лица могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности в зависимости от тяжести последствий сговора. Министерство как орган власти ответственности не понесет.

При этом Минздрав заявил, что все контракты с производителем лекарств "Р-Фарм" были произведены по результатам электронных аукционов, а проверка ФАС проходила с нарушениями, о чем Минздрав России уведомил главу ФАС Игоря Артемьева. Кроме того, Минздрав планирует направить жалобу на действия ФАС в Генпрокуратуру.

В свою очередь, Тенишев подчеркнул, что ФАС уверена, что проверка проводилась без нарушений.

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