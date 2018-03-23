Галушка предложил открыть на Дальнем Востоке "Торговый дом" товаров из КНДР

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время рабочего визита в Пхеньян предложил открыть на Дальнем Востоке "Торговый дом" товаров из КНДР. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

"Считаю необходимым создание "Торгового дома" корейской продукции в одном из регионов Дальнего Востока России. Также необходимо проводить выставки товаров, произведенных в КНДР, на территории Дальневосточного федерального округа", - приводятся в сообщении слова Галушки.

По его словам, межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и КНДР может стать одним из перспективных направлений дальнейшего расширения отношений между странами в торгово-экономической и иных сферах.

Ранее ТАСС сообщал, что товарооборот между Дальним Востоком и КНДР по итогам 2017 года увеличился на 84% до $15 млн. В 2018 году состоялась бизнес-миссия, во время которой руководители десяти корейских компаний посетили Амурскую область, Хабаровский и Приморский края. В ближайшее время ее участники с корейской стороны должны сформулировать предложения по группам товаров, которые не запрещены соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, для развития направлений экспорта и импорта между Россией и КНДР.