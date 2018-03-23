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Госдума приняла закон о репатриации валютных средств от нерезидентов

Экономика и бизнес
23 марта, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Соответствующий закон принят в окончательном чтении

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума приняла третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий обязанность по репатриации средств от нерезидентов, причитающихся им в соответствии с договором займа.

Законом предусматривается установление обязанности по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа, в целях противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж с использованием таких договоров. Резиденты также будут обязаны передавать уполномоченным банкам информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов.

В настоящее время валютное законодательство РФ не содержит требования о репатриации. Отсутствие в законодательстве РФ такой обязанности используется недобросовестными хозяйствующими субъектами для вывода денежных средств за рубеж, отмечается в пояснительной записке к документу.

Закон также устанавливает ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты РФ в соответствии с условиями договоров займа в виде административного штрафа.

Поправками ко второму чтению дополнен перечень случаев, когда резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную или российскую валюту, а также уточняется положение, предусматривающее особые требования к договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору. Также дополняется перечень документов, связанных с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, которые органы валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов. Нормы принятого закона не будут применяться к договорам займа, заключенным до дня вступления в силу закона. При этом положения закона будут касаться договоров, существенные условия которых были изменены уже после вступления документа в силу.

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