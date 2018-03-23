Реальные зарплаты в России выросли за два месяца 2018 года на 10,5%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Реальные заработные платы в январе-феврале этого года увеличились на 10,5% - это рекорд за последние пять лет, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии министерства в пятницу.

"В 2017 году мы смогли обеспечить реализацию майских указов по выплатам заработной платы работников бюджетного сектора, отдельных категорий граждан - это позволило серьезным образом повлиять на ситуацию с доходами населения. Буквально на днях Росстат опубликовал данные за январь-февраль - реальные заработные платы увеличились на 10,5%. Такого роста за два месяца мы не наблюдали на протяжении последних пяти лет", - сказал он.

По данным Росстата, средняя зарплата педагогических работников составила почти 35 тыс. рублей, преподавателей высшего профессионального образования - 63 тыс. рублей, врачей - 56 тыс. рублей, среднего медперсонала - 30 тыс. рублей, соцработников - 25 тыс. рублей.

Согласно майским указам президента от 2012 года, зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы должны были увеличиться до 200% и 100% от средней зарплаты в регионе.

Ситуация с задолженностью по зарплате

Задолженность по заработной плате в России на 1 марта составляет 2,8 млрд рублей, это на 25% меньше аналогичного периода прошлого года, добавил Максим Топилин.

"Сейчас на 1 марта задолженность по заработной плате составляет 2,8 млрд рублей - это на четверть ниже соответствующего периода прошлого года", - сказал он.

"Надо просто ужесточать [требования к предприятиям]. Ни одно предприятие, которое даже находится в стадии банкротства, ни один случай не должен сниматься с контроля. Мы должны жесточайшим образом требовать погашения долгов по заработной плате", - добавил министр.

Смертность на производстве

По словам главы Минтруда, количество погибших на производстве в прошлом году в России сократилось до минимальных цифр за последние годы - до 1,4 тыс. человек.

"Прошлый год нам показал, что с помощью административных мер и экономических у нас очень серьезно сократилось количество погибших на производстве - до 1,4 тыс. человек. Это минимальные цифры, которые мы даже не представляли, что мы сможем их достичь", - сказал Топилин.

Министр добавил, что этот ресурс нужно использовать для снижения смертности граждан России трудоспособного возраста.