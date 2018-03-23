Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реальные зарплаты в России выросли за два месяца 2018 года на 10,5%

Экономика и бизнес
23 марта, 10:49 дата обновления: 23 марта, 11:21 UTC+3

По словам главы Минтруда Максима Топилина, это рекорд за последние пять лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Реальные заработные платы в январе-феврале этого года увеличились на 10,5% - это рекорд за последние пять лет, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии министерства в пятницу.

"В 2017 году мы смогли обеспечить реализацию майских указов по выплатам заработной платы работников бюджетного сектора, отдельных категорий граждан - это позволило серьезным образом повлиять на ситуацию с доходами населения. Буквально на днях Росстат опубликовал данные за январь-февраль - реальные заработные платы увеличились на 10,5%. Такого роста за два месяца мы не наблюдали на протяжении последних пяти лет", - сказал он.

По данным Росстата, средняя зарплата педагогических работников составила почти 35 тыс. рублей, преподавателей высшего профессионального образования - 63 тыс. рублей, врачей - 56 тыс. рублей, среднего медперсонала - 30 тыс. рублей, соцработников - 25 тыс. рублей.

Согласно майским указам президента от 2012 года, зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы должны были увеличиться до 200% и 100% от средней зарплаты в регионе.

Ситуация с задолженностью по зарплате

Задолженность по заработной плате в России на 1 марта составляет 2,8 млрд рублей, это на 25% меньше аналогичного периода прошлого года, добавил Максим Топилин.

"Сейчас на 1 марта задолженность по заработной плате составляет 2,8 млрд рублей - это на четверть ниже соответствующего периода прошлого года", - сказал он.

"Надо просто ужесточать [требования к предприятиям]. Ни одно предприятие, которое даже находится в стадии банкротства, ни один случай не должен сниматься с контроля. Мы должны жесточайшим образом требовать погашения долгов по заработной плате", - добавил министр.

Смертность на производстве

По словам главы Минтруда, количество погибших на производстве в прошлом году в России сократилось до минимальных цифр за последние годы - до 1,4 тыс. человек.

"Прошлый год нам показал, что с помощью административных мер и экономических у нас очень серьезно сократилось количество погибших на производстве - до 1,4 тыс. человек. Это минимальные цифры, которые мы даже не представляли, что мы сможем их достичь", - сказал Топилин.

Министр добавил, что этот ресурс нужно использовать для снижения смертности граждан России трудоспособного возраста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Майские указы президента
Страны
Россия
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
2
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
3
Песков убежден, что Путин не намерен менять Конституцию РФ под себя
4
Китай опубликовал список товаров из США, на которые могут ввести пошлины
5
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама