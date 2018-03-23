Венесуэла намерена запустить в обращение криптовалюту, обеспеченную золотом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Венесуэльские власти готовят к запуску в обращение криптовалюты, обеспеченной золотом, которая будет называться петро-золото. Об этом объявил в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в президентском дворце Мирафлорес, сообщил государственный телеканал VTV.

"Очень скоро я объявлю о запуске петро-золото", - заявил Мадуро, объяснив предстоящий запуск в обращение этой криптовалюты "растущим производством золота" в стране. По его словам, благодаря новой цифровой валюте физические и юридические лица "смогут хранить свои сбережения в [золотых] слитках".

Недавно канадской компания Gold Reserve Inc. провела в Венесуэле сертификацию золотоносного месторождения "Ясимьенто", находящегося на территории юго-восточного штата Боливар. Как показала оценка, запасы драгоценного металла там составляют 1,48 тыс. тонн общей стоимостью более €50 млрд. Венесуэльские власти планируют в скором времени начать разработку этого месторождения.

Ранее власти Венесуэлы объявили о создании криптовалюты петро, курс которой привязан к стоимости добываемой в стране нефти, и 20 февраля начали продажу петро. По словам Мадуро, инвесторы из более чем 130 стран выразили интерес к приобретению этой цифровой валюты более чем на $5 млрд.