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"Ъ": Минтранс предлагает обязать авиакомпании устанавливать ГЛОНАСС на самолеты

Экономика и бизнес
23 марта, 10:46 UTC+3

Изменения могут вступить в силу уже в августе

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Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предлагает обязать авиакомпании устанавливать на самолеты, выполняющие коммерческие воздушные перевозки, систему ГЛОНАСС. Уведомление о разработке соответствующего проекта ведомственного акта опубликовано на regulation.gov.ru, сообщает газета "Коммерсантъ".

В случае принятия изменений они вступят в силу уже в августе 2018 года.

По словам участников рынка, это также коснется иностранных самолетов, но внести изменения в их конструкцию без согласования с лизингодателем или производителем нельзя. В итоге в отрасли опасаются, что быстро исполнить требование не получится.

"Самостоятельная установка невозможна без согласования с лизингодателем или производителем, это требует колоссального времени и средств", - приводит "Ъ" слова одного из собеседников. Он добавил, что "объемы производства авиатехники РФ не могут покрыть потребности авиакомпаний".
Более того, требование, по данным "Ъ", может быть распространено и на иностранные морские суда, фрахтуемые в РФ.

 

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