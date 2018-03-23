Глава Минкомсвязи: вопросов к Facebook и WhatsApp больше, чем к Telegram

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Вопросов к Facebook и WhatsApp по исполнению требований законодательства больше, чем к Telegram, на котором не стоит акцентировать внимание, сказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров журналистам.

"Я считаю, что нам нужно, может быть, меньше устраивать вот этих информационных поводов, связанных с одним только Telegram, гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, WhatsApp, к другим мессенджерам", - сказал он в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

"Мне кажется, что мы все время из контекста выдергиваем именно историю, связанную с Telegram. Там (к Facebook, WhatsApp) вопросов гораздо больше (по поводу) соблюдения российского законодательства, статуса организации распространения информации, взаимодействия с правоохранительными органами в рамках системы оперативно- розыскных мероприятий", - добавил глава министерства. "Там они стоят гораздо больше в остром ключе", - заявил Никифоров.

По его словам, контролирующие органы должны придерживаться единого подхода к оценке мессенджеров с точки зрения противоправных действий, включая борьбу с терроризмом.

Новая волна дискуссии о судьбе Telegram, одного из самых популярных мессенджеров в России, создатель которого эмигрировал из страны, поднялась после решения Верховного суда, отклонившего 20 марта иск руководства мессенджера Telegram к ФСБ. Telegram оспаривал приказ службы о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Один из аргументов органов безопасности - борьба с терроризмом, которые, по данным ФСБ, используют мессенджер как канал связи.

В тот же день, 20 марта, Роскомнадзор дал Telegram 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки. В ответ создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что конфиденциальность остается приоритетом компании.