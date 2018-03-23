Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГД ратифицировала соглашение о порядке согласования членами ЕАЭС промышленных субсидий

Экономика и бизнес
23 марта, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Документ направлен на создание добросовестной конкуренции между участниками рынка и содействует развитию и углублению промышленного сотрудничества и кооперации в рамках союза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума ратифицировала соглашение о порядке добровольного согласования государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения ЕЭК разбирательств, связанных с предоставлением таких субсидий.

Соглашение было подписано в Казани 26 мая 2017 года. Оно создает условия "для функционирования и развития ЕАЭС, а также для развития промышленного производства, для повышения прозрачности и предсказуемости оказания государствами-членами государственной поддержки промышленным секторам экономики, для создания транспарентной и предсказуемой среды в сфере предоставления государствами-членами специфических субсидий в отношении промышленных товаров в части, касающейся оценки реализуемых государствами-членами субсидий", говорится в пояснительной записке к документу.

Процедура проведения добровольного согласования с ЕЭК специфических субсидий будет включать в себя проведение анализа, консультаций и принятие комиссией решений о допустимости или недопустимости специфических субсидий. При проведении анализа учитываются такие критерии, как охват и размер субсидии, вид получателя субсидии (в т.ч. в отраслевом разрезе), длительность, цель и основания для предоставления субсидии.

Соглашением определены 15 критериев, на основе которых комиссия будет принимать решения о допустимости или недопустимости специфических субсидий. Эти критерии направлены на создание добросовестной конкуренции между участниками рынка и содействуют развитию и углублению промышленного сотрудничества и кооперации в рамках союза. Условия применения части таких критериев устанавливаются Советом ЕЭК. Евразийским межправительственным советом могут быть определены иные критерии допустимости специфических субсидий.

Документом закрепляется порядок проведения разбирательств по вопросам предоставления субсидий в случае наличия оснований, свидетельствующих о рисках нанесения ущерба государству - члену ЕАЭС, в том числе хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на трансграничных рынках, или в случаях нарушения условий порядка предоставления уже согласованных специфических субсидий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евразийский экономический союз
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" отказал в перелете певице Успенской из-за грубого поведения
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
ЦИК утвердил итоги выборов президента России
5
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама