ГД ратифицировала соглашение о порядке согласования членами ЕАЭС промышленных субсидий

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума ратифицировала соглашение о порядке добровольного согласования государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения ЕЭК разбирательств, связанных с предоставлением таких субсидий.

Соглашение было подписано в Казани 26 мая 2017 года. Оно создает условия "для функционирования и развития ЕАЭС, а также для развития промышленного производства, для повышения прозрачности и предсказуемости оказания государствами-членами государственной поддержки промышленным секторам экономики, для создания транспарентной и предсказуемой среды в сфере предоставления государствами-членами специфических субсидий в отношении промышленных товаров в части, касающейся оценки реализуемых государствами-членами субсидий", говорится в пояснительной записке к документу.

Процедура проведения добровольного согласования с ЕЭК специфических субсидий будет включать в себя проведение анализа, консультаций и принятие комиссией решений о допустимости или недопустимости специфических субсидий. При проведении анализа учитываются такие критерии, как охват и размер субсидии, вид получателя субсидии (в т.ч. в отраслевом разрезе), длительность, цель и основания для предоставления субсидии.

Соглашением определены 15 критериев, на основе которых комиссия будет принимать решения о допустимости или недопустимости специфических субсидий. Эти критерии направлены на создание добросовестной конкуренции между участниками рынка и содействуют развитию и углублению промышленного сотрудничества и кооперации в рамках союза. Условия применения части таких критериев устанавливаются Советом ЕЭК. Евразийским межправительственным советом могут быть определены иные критерии допустимости специфических субсидий.

Документом закрепляется порядок проведения разбирательств по вопросам предоставления субсидий в случае наличия оснований, свидетельствующих о рисках нанесения ущерба государству - члену ЕАЭС, в том числе хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на трансграничных рынках, или в случаях нарушения условий порядка предоставления уже согласованных специфических субсидий.