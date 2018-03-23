ФАС выдала РЖД предупреждение за навязывание невыгодных условий договора

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 21 марта выдала РЖД предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

"Компания навязывала невыгодные условия договора на оказание услуг по комплексному информационному обслуживанию", - говорится в сообщении.

Предупреждение последовало в ответ на жалобу коммерческой организации. Компания обвинила монополиста в навязывании невыгодных условий договора об электронном обмене данными и комплексному информационному обслуживанию.

Согласно предупреждению ФАС, РЖД должны до 17 апреля 2018 года заключить с организацией, которой были навязаны невыгодные условия, договор или дополнительное соглашение к договору на взаимовыгодных для сторон условиях.

Кроме того, ФАС обязала РЖД разработать новый подход к определению стоимости комплексного информационного обслуживания различных групп потребителей.

Закон о защите конкуренции запрещает занимающему доминирующее положение хозяйствующему субъекту ущемлять интересы других лиц в сфере предпринимательской деятельности, в том числе навязывать контрагенту невыгодные договора.