Электронная торговля позволила Кировской области увеличить доходы от лесной отрасли

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новые формы электронной торговли позволили увеличить доходы в бюджет Кировской области от лесной отрасли на несколько сотен миллионов рублей в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС глава области Игорь Васильев на мероприятии в Москве.

"[Увеличить доходы в бюджет от лесной отрасли удалось] достаточно существенно. <…> У нас внедрены уже новые формы электронной торговли, которые позволили увеличить доходы консолидированного бюджета на несколько сотен миллионов рублей в год", - сказал он, не пояснив точный объем поступлений.

Доходы в бюджет области от лесного хозяйства составляли в 2016 году порядка 300 млн руб. В 2017 году предполагалось увеличить поступления в бюджет почти в два раза благодаря выводу сферы из теневой отрасли экономики и созданию специальной информационной системы. По словам Васильева, в 2018 году планируется внедрить "совершенно другую платформу для специальных инвестиционных контрактов".

"То есть не так, как раньше было - сначала лес, потом деньги, теперь наоборот - сначала установить мощности, потом лес - вот это состоялось. У нас несколько предприятий уже появилось, которые с нуля построены - это Мурашинский фанерный комбинат, вторая очередь Нововятского фанерного комбината, которые как раз по этому пути идут. Коллеги построили завод, теперь претендуют на долгосрочную аренду лесов", - сказал губернатор.

Кроме того, как сообщил Васильев, в 2018 году Кировская область начнет вести активную торговлю лесом на бирже. "А это уже абсолютно понятная, прозрачная ситуация и ценовой индикатор", - отметил он.

По словам главы региона, благодаря внедрению этих мер "доходы бюджета [от лесной отрасли] в этом году должны вырасти кратно по отношению к прошлому году".

Об электронной торговле лесом

Меры по наведению прозрачности в лесной отрасли в Кировской области внедрили в декабре 2016 года. В частности, впервые за 10 лет лесные угодья в регионе вновь начали продаваться с аукциона. Организовываются торги лесом через портал "Госуслуги", заявку на участие необходимо подавать в электронном виде.