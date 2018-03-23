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Рекордное число направлений будет доступно в весенне-летний период в аэропорту Симферополя

Экономика и бизнес
23 марта, 13:08 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 23, марта. /ТАСС

Рейсы по некоторым из них ранее никогда не выполнялись

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополь побьет свой рекорд по числу направлений согласно новому весенне-летнему расписанию, которое начнет действовать с 25 марта. Рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

В 2017 году из аэропорта Симферополь перелеты выполняли 15 авиакомпаний по 63 направлениям. "В этом году впервые в истории мы установили рекорд по количеству направлений - их будет 67 [которые осуществят 18 авиакомпаний]. К нам приходят абсолютно новые перевозчики и перевозчики, которые возобновляют полеты спустя несколько лет. <...> Крым по-прежнему является востребованным у туристов и <...> деловые потоки на полуостров увеличиваются", - цитирует пресс-служба гендиректора аэропорта Евгения Плаксина.

В весенне-летний период возобновится авиасообщение с Краснодаром, Белгородом, Мурманском, Хабаровском, Иркутском, Волгоградом, Томском, и другими городами, которое не осуществлялось в зимний период. Кроме того, этим летом откроют новые направления, рейсы по которым из Симферополя никогда прежде не выполнялись: Тамбов, Саранск, Нальчик, Махачкала, Владикавказ, Ульяновск, Астрахань, Псков и Ноябрьск. "Возобновится авиасообщение со Ставрополем и Грозным, которое в последние годы не осуществлялось", - говорится в сообщении.

Аэропорт Симферополь построили в 1936 году. В конце 1980-х его аэродром подготовили в качестве запасного для посадки космических кораблей "Буран". После воссоединения Крыма с Россией аэропорт получил новый импульс развития: здесь провели реконструкцию с расширением терминалов, обновлением парка техники и оборудования.

Международный аэропорт Симферополь входит в десятку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. Пассажиропоток в 2017 году составил 5,1 млн человек.

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