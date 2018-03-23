Алекперов: себестоимость добычи нефти до 2030 года может вырасти до $60-70 за баррель

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Себестоимость добычи нефти до 2030 года может вырасти до $60-70 за баррель. Об этом сообщил президент "Лукойла" Вагит Алекперов, выступая на дне инвестора в Лондоне.

"По различным оценкам, к 2030 году себестоимость [добычи] может вырасти до $60-70 в ценах 2017 года. Эта величина при прочих равных условиях и является равновесной ценой для нефтяного рынка к 2030 году", - сказал Алекперов.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что в настоящее время себестоимость добычи барреля нефти в России зависит от геологических условий, инфраструктуры и регионов, и в среднем этот показатель составляет $10-15. В 2016 году замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов оценивал себестоимость добычи трудноизвлекаемых и шельфовых запасов в России выше $20 за баррель.

Уточняется, что "Лукойл" планирует инвестировать $8 млрд в год при цене нефти в $50 за баррель. "Наша базовая инвестиционная программа хорошо сбалансирована. Мы планируем инвестировать в среднем по $8 млрд в год при цене нефти в $50 за баррель. Свободный денежный поток будет полностью покрывать наши выплаты в рамках прогрессивной денежной политики", - сказал он.

Бизнес-модель "Лукойла" позволяет развиваться даже при низких ценах на нефть, стратегия компании не строится на их росте, добавил Алекперов.

"Сегодняшняя бизнес-модель "Лукойла" позволяет нам развиваться даже при низкой цене на нефть <...> Наша стратегия не должна строиться на ожидании роста цены, в качестве базового уровня мы решили использовать консервативный прогноз $50 за баррель", - сказал он.

В декабре совет директоров "Лукойла" утвердил среднесрочный план развития компании на 2018-2020 годы, а также долгосрочную стратегию на 2018-2027 годы.

Среднесрочный план основан на консервативном сценарии и учитывает цену нефти в размере $50 за баррель. План предусматривает устойчивый рост добычи углеводородов.

Приоритетом долгосрочной стратегии компании являются сильная инвестиционная дисциплина, консервативная финансовая политика, контроль над расходами, повышение операционной эффективности, устойчивый рост дивидендов, минимизация воздействия на окружающую среду и обеспечение здоровья и безопасности труда.

Как сообщал Алекперов ранее, компания готовит детальную трехлетнюю программу развития и концептуальную программу на десять лет, согласно которой планирует инвестировать $80-85 млрд, сохранить добычу нефти на уровне 100 млн т в год, а газа - увеличить до 35-40 млрд куб. м.

В рамках стратегии на 10 лет компания намерена нарастить 1,1-1,2 млрд т запасов углеводородов. В программу на три года закладывается цена нефти в $50 за баррель, курс рубля на уровне 62-64 рубля за $1.

Отмечается, что "Лукойл" в стратегии закладывает дополнительные выплаты акционерам при цене нефти выше $50 за баррель.

"Все цели нашей стратегии достижимы при цене на нефть в $50 долларов за баррель. При более высокой цене наша стратегия предусматривает дополнительное инвестирование в развитие бизнеса, увеличение органических темпов роста добычи, а также дополнительное распределение капитала акционерам", - сказал он.

Ранее Алекперов сообщал, что "Лукойл" планирует выплатить дивиденды за 2017 год на уровне 2016 года с поправкой на инфляцию в России. Он подчеркнул, что компания также сохраняет планы по выплате промежуточных дивидендов.