ЦБ понизил ключевую ставку

ТАСС, 23 марта. Совет директоров Банка России решил снизить с 26 марта ключевую ставку до 7,25% с 7,5% - через полтора месяца после предыдущего снижения.

"Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3-4% в конце 2018 г. и будет находиться вблизи 4% в 2019 г.", - говорится в сообщении регулятора, который понижает ставку второй раз с начала года на фоне рекордно низкой инфляции. После предыдущего снижения - до 7,5% с 7,75% - 9 февраля индикатор опустился до уровня апреля 2014 г.

Регулятор также отметил, что в дальнейшем продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году на фоне устойчиво низкого уровня инфляции. Но, ЦБ указал, что "динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления".

"Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов. Банк России будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию", - отмечается в сообщении регулятора.

При этом в целом оценка регулятора набора рисков для инфляции значимо не изменилась, уточняется в релизе.

Инфляционные ожидания в России снизились в феврале до новых минимумов - 8,4% с 8,9% в январе - на фоне годовой инфляции в 2,2%. На прошлой неделе ЦБ не исключил роста экономики на 0,4% в январе - марте 2018 года в квартальном выражении и на 0,5% в апреле - июне, а также повышения оценки роста ВВП за 2017 год с нынешних 1,5%.

Ипотечное и потребительское кредитование

В ЦБ отметили, что банки консервативно подходят к отбору заемщиков, поэтому рост ипотечного и потребительского кредитования в России на данный момент не создает рисков превышения инфляцией 4%. "Неценовые условия кредитования юридических лиц в основном остаются сдерживающими, банки по-прежнему консервативно подходят к отбору заемщиков и увеличению объемов кредитования. Рост ипотечного и потребительского кредитования пока не создает рисков превышения инфляцией 4%", - указывают в регуляторе.

Минфин России также не отмечает признаков кредитного "пузыря" на рынке, говорил ранее замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом, по его словам, ситуация в сфере микрофинансирования требует внимания и доработки регулирующего законодательства, так как микрофинансовые организации находятся в более свободном по сравнению с банками положении.

Предпосылок для возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования не видит и глава Сбербанка Герман Греф.

Темпы роста ВВП

Темпы роста ВВП РФ, по оценке ЦБ, составят 1,5-2% в 2018-2020 годах.

"Взгляд Банка России на перспективы роста российской экономики в целом не изменился. Банк России несколько повысил цены на нефть в базовом сценарии прогноза. Однако это не привело к существенному пересмотру темпов экономического роста в России на среднесрочном горизонте, учитывая уменьшение чувствительности экономики к изменению цен на нефть и сохранение структурных ограничений. Темпы роста ВВП составят 1,5-2% в 2018-2020 годах, что соответствует потенциальным темпам экономического роста", - говорится в сообщении регулятора.

При этом ЦБ отмечает, что рост экономической активности в России возобновился в начале текущего года после ее снижения под влиянием временных факторов в конце 2017 года.

"Годовой темп прироста промышленного производства в январе - феврале вернулся в положительную область. Продолжился рост инвестиционной активности. Увеличение реальных заработных плат и расширение розничного кредитования поддерживают восстановление потребительского спроса", - говорится в сообщении Банка России.

Динамика зарплат

Динамика зарплат и безработицы в России создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления, сообщили в ЦБ. "Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов. Банк России будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию", - отмечается в сообщении.

При этом в целом оценка регулятором набора рисков для инфляции значимо не изменилась, уточняется в релизе.

"Банк России также будет отслеживать риски со стороны внешних условий, учитывая эпизоды повышенной волатильности на мировых рынках на фоне нормализации денежно-кредитной политики в других странах и усиления неопределенности в сфере торговой политики", - подчеркивается в сообщении регулятора.

Ранее со ссылкой на опрос ООО "инФОМ", проведенный по заказу Банка России, сообщалось, что инфляционные ожидания россиян в феврале 2018 года снизились до минимального значения за всю историю наблюдений. Согласно опросу, респондентов стала реже беспокоить динамика цен на бензин, рыбу и морепродукты, фрукты и овощи, сыр и колбасы, лекарства, куриные яйца, одежду, кондитерские изделия, алкоголь и электронику.