В МИД назвали ложью утверждения о причастности РФ к созданию венесуэльской криптовалюты

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия и Венесуэла никогда совместно не работали над созданием венесуэльской криптовалюты El Petro. Об этом заявил замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, комментируя статью-расследование в The Times о якобы имеющей место причастности российских властей к созданию венесуэльской криптовалюты.

"Мы обратили внимание на опубликованную The Times, наряду с другими появляющимися в наши дни как грибы после дождя, фальшивку с претензией на сенсацию о якобы российском авторстве венесуэльской криптовалюты El Petro, - сказал он. - Конечно, эксклюзивное расследованием темы о якобы [имеющей место] причастности российских властей к запуску El Petro - откровенная ложь".

Он подчеркнул, что Министерство финансов РФ давало официальный комментарий по этому вопросу, в котором отрицало причастность к венесуэльскому проекту криптовалюты, издание это проигнорировало. "Российские финансовые власти ни в каком виде не участвовали в этом проекте. В ходе встречи, состоявшейся 21 февраля 2018 года в Москве, министр экономики и финансов Венесуэлы господин [Симон] Серпа действительно передал министру финансов РФ информационный буклет о криптовалюте исключительно в целях информирования российских партнеров о данном проекте, - пояснил Кожин. - При этом тема использования криптовалюты в российско-венесуэльском сотрудничестве ни одной из сторон не упоминалась, не обсуждалась и не рассматривалась".

Ранее власти Венесуэлы объявили о создании криптовалюты El Petro, курс которой привязан к стоимости добываемой в стране нефти, 20 февраля началась ее продажа. По словам президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро, инвесторы из более чем 130 стран выразили интерес к приобретению этой цифровой валюты более чем на $5 млрд.