Ассоциация "Россия" предложила объединиться всем банковским ассоциациям в одну структуру

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ассоциация банков России предлагает создать единую структуру из всех банковских объединений. Об этом говорится в обращении Совета ассоциации к организациям - членам профессиональных банковских объединений.

"В настоящее время интересы банков представляют различные профессиональные объединения, членами которых зачастую являются одни и те же организации. Деятельность этих объединений не скоординирована, что в целом снижает ее эффективность. Решение данной задачи члены Ассоциации "Россия" видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру", - говорится в обращении.

По мнению совета, такой подход позволит выйти на "новый уровень представления интересов кредитных организаций в отношениях с регулирующими и законодательными органами".

"Создание единой профессиональной банковской ассоциации будет способствовать развитию в отрасли разумного саморегулирования, повышению профессиональной ответственности, позволит сообща выработать и принять этический стандарт банковской деятельности, высокие требования которого сформируют фундаментальную основу стабильного функционирования всей индустрии, что в конечном итоге положительно скажется на развитии экономики страны и благосостоянии ее граждан", - подчеркивается в обращении.

В сентябре прошлого года председатель совета ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявлял, что выступает за объединение с Ассоциацией российских банков (АРБ), от членства в которой прошлым летом отказались ряд крупнейших кредитных организаций из-за снижения эффективности ее работы. По словам Аксакова, он уже предлагал главе АРБ Гарегину Тосуняну объединить ассоциации, однако получал отказ.