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ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

Экономика и бизнес
23 марта, 15:13 дата обновления: 23 марта, 16:11 UTC+3

Ранее в пятницу регулятор принял решение понизить ставку с 7,5% до 7,25%

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Нам еще предстоит нащупать тот уровень, на котором будет ключевая ставка, чтобы можно было сказать, что мы закончили цикл ее снижения... Мы видим, что сейчас еще есть потенциал для снижения ключевой ставки", - сказала она.

"Уровень ключевой ставки постепенно приближается к тому диапазону, который мы обозначили как нейтральный. То есть такой, где денежно-кредитная политика не способствует ни снижению, ни ускорению инфляции относительно целевого уровня", - отметила Набиуллина, напомнив, что ЦБ оценивает этот уровень для ключевой ставки в 6-7%.

Также Набиуллина указала, что ЦБ рассчитывает завершить переход к нейтральной политике в этом году.

Кроме того, Банк России видит потенциал снижения инфляционных ожиданий населения (один из факторов, влияющих на решение об изменении ключевой ставки).

"Мы считаем, что есть потенциал снижения проинфляционных ожиданий населения. Кстати, когда мы в феврале принимали решение [о снижении ключевой ставки], у нас были январские данные 8,9%, в феврале инфляционные ожидания упали до 8,4%, сейчас - до 8,5% чуть-чуть подросли инфляционные ожидания. Они действительно очень изменчивы, но тем не менее потенциал снижения инфляционных ожиданий населения, на наш взгляд, все же есть", - сказала глава ЦБ.

При этом регулятор будет учитывать реакцию экономических процессов на изменение ставки, добавила Набиуллина.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, в феврале она составила 2,2%, а инфляционные ожидания постепенно снижаются, пояснил свое решение регулятор.

Набиуллина также отметила, что темпы экономического роста в РФ ограничены не уровнем ключевой ставки, а структурными факторами. 

"Мы не считаем, что наша ставка ограничивает экономический рост. Мы видим, что экономический рост восстанавливается, уже очень близок к потенциальному. Темпы экономического роста ограничиваются, на наш взгляд, структурными факторами", - сказала она.

О ставках по ипотеке

Ипотека растет высокими темпами, ставки будут постепенно снижаться, но в ближайшем будущем не опустятся ниже 6-7%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Ставка [по ипотеке], скорее всего, будет находиться выше нашей ключевой ставки, диапазон нашей ключевой ставки 6-7%, поэтому ставка по ипотеке, скорее всего, будет находиться выше", - сказала Набиуллина.

Ставки по ипотеке могут быть ниже по специальным программам субсидирования, которые применяются в отдельных регионах, добавила она. "Тем не менее, доступность ипотеки будет возрастать", - указала глава регулятора.

По Набиуллиной, Банк России видит в этом позитивный эффект с точки зрения снижения инфляции. "Ипотека растет когда понятно, что инфляция находится под контролем", - указала она.

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Темы
Динамика ключевой ставки Центробанка
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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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