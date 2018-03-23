ЦБ изменил прогноз инфляции в РФ на 2018 год до 3-4% с 3,5-4%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России изменил прогноз инфляции в России на 2018 год до 3-4% с 3,5-4%. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"На конец этого года, по нашему прогнозу, инфляция может составить от 3% до 4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году", - сказала глава ЦБ.

По ее словам, выход инфляции в России на исторически низкие уровни приобретает системный характер. "Это подтверждается анализом ценовой динамики по различным товарным группам и регионам", - пояснила Набиуллина.

"Мы ожидаем, что во втором квартале она [инфляция] достигнет минимума. Это произойдет из-за эффекта базы прошлого года по продовольствию. Далее годовая инфляция начнет постепенно возвращаться к 4%", - отметила она.

По ее словам, годовая инфляция может сложиться на уровне 2% во втором квартале. "Что касается второго квартала, на наш взгляд, инфляция может находится около 2%, плюс-минус. Это связано с базой прошлого года. В прошлом году во втором квартале был достаточно высокий рост продовольственных цен, тогда была смещена сезонность продовольственных цен, и это отразится в годовых цифрах второго квартала в этом году", - пояснила Набиуллина.

По ее словам, Банк России в случае стабилизации инфляции на уровне 2-2,5% примет меры для того, чтобы приблизить показатель к целевым 4%.

"Если она [инфляция] застрянет [на уровне] 2-2,5%, мы будем принимать меры для того, чтобы ее приближать к 4%. Если даже для этого придется перейти от нейтральной ставки к мягкой. Мы обещаем обществу 4% среднесрочную инфляцию, понятно, что она будет колебаться, мы должны мерами денежно-кредитной политики этого добиться", - сказала глава ЦБ.

Также Набиуллина подчеркнула, что в России сохраняется сдержанный рост цен на продукты питания дольше прогнозов, что, по оценкам ЦБ, "является результатом инвестиций в сельское хозяйство, которые повысили его производственный потенциал"

Глава регулятора также заявила, что инфляционные ожидания населения, несмотря на их снижение, остаются повышенными и "чувствительными даже ко временным всплескам роста цен на отдельные группы товаров".

"Ожидания по инфляции профессиональных участников рынка уже довольно давно стабилизировались вблизи 4%, - добавила она. - Сейчас мы наблюдаем выраженный сдвиг в инфляционных ожиданиях бизнеса". По ее словам, около 60% из более тысячи опрошенных ЦБ предприятий заложили на 2018 году инфляцию не более 4%, год назад об этом сообщили лишь 22% предприятий.