КЕРЧЬ, 23 марта. /ТАСС/. Строители Крымского моста уложили 70% асфальта на его автодорожной части, а также выполнили большую часть обустройства инфраструктуры, сообщил в пятницу журналистам замначальника заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту запустят досрочно - в мае 2018 года, когда его откроют для легкового и пассажирского транспорта. Позже, на втором этапе, по мосту смогут проехать и грузовики.

"Автодорожный мост по основным конструктивным элементам завершен. В настоящее время ведутся работы по обустройству асфальтобетонного покрытия, выполнено 70% от общего объема, то есть из 19 километров перехода выполнено 14 километров. Также ведутся работы по обустройству автодорожного моста: барьерное ограждение - 60% выполнено, элементы искусственного освещения - 70% выполнено, а также все сопутствующие работы по пусконаладке по всем системам, в том числе электроснабжения, автоматизированного управления дорожным движением", - сказал Турсунбеков. Также он отметил, что это завершающая стадия по автодорожному мосту, и уже в мае планируется открытие автомобильного движения.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

Крымский мост - это транспортный переход между Таманью и Керчью, который свяжет Крым с другими регионами России. Изначально планировалось, что мост откроют для автомобильного движения в декабре 2018 года, а поезда по нему пойдут на год позже, но сейчас решили открыть автодорожное движение раньше. Длина перехода от Крыма до остальной части России составит 19 км. Из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км - над морем. Это самый длинный мост в России и Европе в целом.

Автомобильная дорога, которая пройдет по мосту, будет состоять из четырех полос. По мостовому переходу будет проезжать до 40 тыс. автомобилей и до 47 пар поездов в сутки, его пропускная способность - 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Общая стоимость строительства составит 227,9 млрд рублей.

В Крыму и в Краснодарском крае должно быть построено более 40 км подходов к автодорожному мосту. В Керчи с подхода к Крымскому мосту началось строительство федеральной автодороги "Таврида" до Севастополя. Эта трасса будет состоять из четырех полос с расчетной скоростью движения - 120 км/ч. Автодорога пройдет по территории Крыма с востока на запад, в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.