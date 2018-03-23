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В КБР привлекли более 40 млрд рублей инвестиций в 2017 году

Экономика и бизнес
23 марта, 15:54 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 23, марта. /ТАСС

По словам главы республики Юрия Кокова, валовый региональный продукт по итогам 2017 года оценочно составил 151,2 млрд рублей

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Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков

Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков

© Елена Афонина/ТАСС

НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) за 2017 год привлекли в основной капитал республики более 40 млрд рублей. Об этом в пятницу заявил глава республики Юрий Коков во время своего ежегодного послания парламенту субъекта.

"Валовый региональный продукт по итогам 2017 года оценочно составил 151,2 млрд рублей, или 101,3% к уровню 2016 года. Индекс промышленного производства - 100,8%, объем продукции сельского хозяйства вырос на 3%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 111,8% - за год привлечено около 41 млрд рублей", - сказал Коков.

Он отметил, что за этот период ввели в строй десятки новых объектов. "В том числе пять объектов в здравоохранении, 11 - в сфере культуры, пять - в сфере физкультуры и спорта, пять - в области водоснабжения и водоотведения. В городе Нальчике обустроено 68 дворовых территорий и реконструированы две центральные площади, в четырех городах благоустроены новые парки", - добавил глава республики.

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