В Кабардино-Балкарии создадут фонд развития промышленности

НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) создадут в ближайшее время фонд развития промышленности республики. Соответствующее распоряжение правительству субъекта дал глава Юрий Коков в пятницу.

"Считаю, что назрела необходимость создания республиканского фонда развития промышленности. Он должен стать одним из элементов модернизации отрасли, организации новых производств и обеспечения импортозамещения с использованием льготных условий финансирования проектов на базе наилучших технологий", - сказал Коков во время своего ежегодного послания парламенту субъекта.

В России к середине следующего десятилетия необходимо увеличить ВВП на душу населения в полтора раза, напомнил Коков. "Правительству республики необходимо разработать концепцию и программу поэтапного решения этой очень важной и сложной задачи. Одним из ключевых источников здесь призван стать рост производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе", - добавил глава региона.

Производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей должна расти темпами не ниже 5% в год. Для этого следует переходить к выпуску технически сложной продукции и внедрению более эффективных технологий. "Следует активнее использовать в этих целях все имеющиеся возможности привлечения инвестиций, в том числе и из федерального бюджета, а также такие новые инструменты поддержки, как Фонд развития промышленности. Данный Фонд уже софинансирует десятки проектов в регионах России, мы же пока отстаем в этом вопросе", - добавил Коков.