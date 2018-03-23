ЦБ повысил прогноз средней цены на нефть до $61 за баррель в 2018 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2018 году до $61 баррель, в 2019 году - до $55 за баррель, в 2020 году - до $50 за баррель. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается нашего среднесрочного прогноза, то мы несколько повысили предпосылки по ценам на нефть. В декабре мы закладывали среднегодовые цены 55, 45, 42 [доллара за баррель] в 2018 - 2020 годах. Теперь мы рассматриваем динамику 61, 55, 50, сохраняя наш консервативный подход к прогнозу", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что курс рубля стал меньше зависеть от изменений цен на нефть. "Существенно снизилось влияние колебаний нефтяного рынка на экономические условия в нашей стране. Мы видим, что курс рубля стал менее чувствительным к ценам на нефть. И масштабы влияния этого фактора на широкий круг потребительских цен снизились", - добавила Набиуллина.