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Площадь интенсивных садов в КБР выросла за четыре года в три раза

Экономика и бизнес
23 марта, 16:16 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 23, марта. /ТАСС

В КБР стратегию развития аграрной отрасли направят на кардинальное увеличение производительности труда и рост объемов переработанной сельскохозяйственной продукции

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НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Площадь садов интенсивного типа в Кабардино-Балкарии (КБР) за четыре года увеличилась в три раза - примерно до 10 тыс. гектаров, сообщил в пятницу глава республики Юрий Коков.

"Произведена закладка многолетних насаждений, площади под которыми достигли 18 тыс. га, половина из них - сады интенсивного типа. А это означает, что только за последние 4 года площади под сады интенсивного садоводства увеличились в три раза. Более чем в 2 раза увеличилась суммарная вместимость плодохранилищ, которая теперь покрывает потребности сельхозпроизводителей на 50%, мы ставим перед собой задачу довести в ближайшие годы этот показатель до 75%", - заявил Коков во время оглашения ежегодного послания парламенту республики.

Говоря о планах развития агропромышленного комплекса, Коков отметил, что в предстоящие годы стратегию развития аграрной отрасли направят на кардинальное увеличение производительности труда и рост объемов переработанной сельскохозяйственной продукции. "Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на внутренние и внешние рынки с продукцией высокого передела. На решение этой задачи необходимо переориентировать весь агропромышленный комплекс республики", - пояснил он.

По его словам, важно активно развивать механизмы господдержки малых форм хозяйствования. "Хорошим подспорьем в этом должно стать развитие потребительской кооперации. Кооперативы должны быть в каждом районе, прошу глав администраций муниципальных районов предметно заняться решением этого вопроса", - добавил Коков.

На поддержку АПК в 2017 году в КБР направили более 2 млрд рублей, в том числе около 370 млн рублей из республиканского бюджета. В истекшем году собрали свыше 1 млн тонн зерна, впервые собрали 510 тыс. тонн овощей, на 41% больше собрали плодов и ягод. Производство плодоовощных консервов достигло рекордных 320 млн условных банок, что на 21,4% больше, чем в 2016 году.

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