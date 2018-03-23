Движение по мосту через Волгу в Дубне планируют открыть в декабре 2018 года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Генподрядчик строительства автомобильного моста в подмосковной Дубне - компания "Мостотрест" - планирует открыть движение по переправе в декабре 2018 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель директора "Мостотряд-90" (филиал "Мостотреста") Александр Крымский.

Строящийся мост является вторым в России по масштабу строительства после переправы через Керченский пролив. В Минтрансе региона проект назвали уникальным из-за нестандартного увеличенного расстояния между опорами - более 100 метров, что, как отмечают в министерстве, позволит сохранить полноценное судоходство по Волге.

"Открыть автомобильное движение по мосту планируется в декабре 2018 года. Окончательная сдача моста в эксплуатацию состоится в I квартале 2019 года", - сказал Крымский.

По его словам, работы ведутся в соответствии с договором. Строители завершили основной этап - сооружение опор моста, сейчас собирают металлоконструкции пролетного строения. "Сборка металлоконструкции правого и левого берега эстакады будет завершена в апреле текущего года, а полное соединение моста над Волгой состоится в октябре", - добавил заместитель директора компании.

Заместитель главы администрации Дубны Евгений Штейн, в свою очередь, отметил большую социальную значимость проекта, поскольку мост соединит две части города, разделенные Волгой и, как следствие, решит ряд дорожных проблем. "Схема движения транспорта претерпит значительные изменения как с левой, так и справой стороны города. В частности, на левом берегу города движение будет выходить еще на одно круговое движение, которое будет сообщаться с расположенной там особой экономической зоной. Сейчас ведется разработка проекта движения, в котором активное участие принимают также местные жители", - сказал Штейн.

О проекте

Мост в Дубне строят по поручению президента РФ Владимира Путина с декабря 2016 года. Общая стоимость строительства составляет 8,7 млрд рублей, в частности, 3,7 млрд рублей выделили из федерального бюджета, еще 5 млрд рублей - из дорожного фонда Московской области. Сейчас освоено порядка 50% от суммы - 4,5 млрд рублей.

Общая протяженность сооружения с четырьмя полосами движения, по две в каждую сторону, составляет почти 2 километра. Расчетная скорость движения по нему - 80 км/ч, перспективная пропускная способность - более 24 тыс. автомобилей в сутки.