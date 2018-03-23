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Алекперов: для акционеров "Лукойла" "подходит время" отойти от управления компанией

Экономика и бизнес
23 марта, 16:40 UTC+3 МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Президент компании подчеркнул, что его преемником не будет близкий родственник

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Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов

Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Для акционеров "Лукойла" "подходит время" отойти от управления компанией, заявил глава и крупный акционер компании Вагит Алекперов.

"Каждый руководитель компании должен думать о том, что компания будет эффективно работать и после того, как он уйдет от оперативной деятельности. Сегодня у нас объединены функции менеджмента и акционеров, я и (Леонид) Федун (вице-президент "Лукойла"). Подходит время, когда эти функции будут разделены. Листинг мы прекращать не намерены. Цель у нас никогда не стояла делать частную компанию", - сказал президент "Лукойла" Вагит Алекперов, выступая на Дне инвестора компании в Лондоне.

Алекперов подчеркнул, что его преемником не будет близкий родственник."Кто будет преемником? Своевременно вы узнаете о нем, я думаю о том человеке, который смог бы меня заменить. Это не будут мои близкие родственники", - добавил глава "Лукойла".

Алекперов отметил, что переживает за будущее компании. "И я не допускаю мысли, что мои наследники могут распылить мой пакет акций и это приведет к непредсказуемым последствиям. Это сделано уже, я об этом позаботился", - сказал Алекперов.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

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Алекперов, Вагит Юсуфович
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