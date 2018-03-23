Росавиация продлила летный сертификат "Псковавиа", находящейся на грани банкротства

ПСКОВ, 23 марта. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило летный сертификат авиакомпании "Псковавиа", сообщил ТАСС в пятницу и. о. председателя Госкомитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Ранее региональные власти оценивали ситуацию на "Псковавиа" как очень тяжелую и сообщали о том, что из областного бюджета приходится выделять от 6 млн до 10 млн рублей ежемесячно, чтобы компания не потеряла летный сертификат и не стала банкротом.

"Росавиация продлила летный сертификат "Псковавиа". В любом случае для нас это означает, что предприятие может функционировать, теперь можно будет провести конкурс на привлечение инвестора на продажу акций. Если бы сертификат был отозван, началась бы процедура банкротства", - пояснил Сильченков.

Срок действия летного сертификата "Псковавиа" истек в начале текущей недели. Для сохранения сертификата эксплуатанта администрация Псковской области приняла несколько мер, в том числе по погашению части долговых обязательств перед арендодателями самолетов, и обратилась к главе Росавиации с просьбой продлить сертификат.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, этот вопрос врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Росавиации Александр Нерадько обсудили в четверг на рабочей встрече. "Нерадько положительно оценил усилия администрации Псковской области по выводу "Псковавиа" из кризиса и сообщил, что летный сертификат отозван не будет", - сказали в пресс-службе областной администрации.

Долги на "Псковавиа"

"Псковавиа" передали администрации Псковской области из ведения Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ и акционирована в 2014 году. Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26 БРЛ и вертолет Robinson R-44. В компании работает более 250 человек.

В январе СК возбудил дело из-за невыплат зарплат работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн рублей, в прошлом году прокуратура разбиралась с подобными нарушениями на суммы 8 и 9 млн рублей. В авиакомпании ТАСС сообщали, что "Псковавиа" имеет задолженности перед другими организациями, а сотрудники авиаперевозчика написали открытое письмо в адрес врио губернатора с просьбой не допустить банкротства предприятия.

По поручению врио губернатора Михаила Ведерникова переизбрали совет директоров акционерного общества, разработали "дорожную карту" по стабилизации предприятия, а также установили максимальный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Из областного бюджета выделили субсидии на погашение задолженности по заработной плате перед работниками авиакомпании, а также арендодателями воздушных судов в общей сложности на сумму 37 млн рублей. Кроме того, приняли меры по финансовому оздоровлению "Псковавиа", в том числе за счет оптимизации заработной платы руководящего состава, снижения арендных платежей.