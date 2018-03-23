Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 22 марта согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя председателя правления, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Михаил Путин избран на должность сроком на пять лет.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин является дальним родственником главы государства, но подчеркнул, что они не общаются.

Михаил Путин родился в 1967 году в г. Иваново. Окончил Ивановский государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук. В 1999-2000 годах - заместитель генерального директора ГУП РО "Медтехснаб" Министерства здравоохранения РФ.

В 2000-2001 годах - заместитель начальника Управления организации фармацевтической деятельности, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения РФ. В 2001-2004 годах - руководитель департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Министерства здравоохранения РФ. В 2004-2007 годах - начальник медицинского управления ОАО "Газпром".

В 2007-2018 годах Путин работал заместителем председателя правления АО "СОГАЗ". В 2007-2018 годах - советник председателя правления ПАО "Газпром". С 2018 года - исполняющий обязанности заместителя председателя правления ПАО "Газпром".

В декабре прошлого года скончался заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Козлов, координировавший хозяйственное и материально-техническое обеспечение.

В настоящее время в правление компании входят еще 15 человек - Алексей Миллер (председатель), Елена Васильева, Валерий Голубев, Андрей Круглов, Виталий Маркелов, Александр Медведев, Сергей Хомяков, Олег Аксютин, Владимир Марков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко, Сергей Прозоров, Кирилл Селезнев, Игорь Федоров и Всеволод Черепанов.