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КБР может стать одним из первых участников национальной программы борьбы с раком

Экономика и бизнес
23 марта, 17:50 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 23, марта. /ТАСС

Врачи фиксируют рост в диапазоне от 10% до 15% заболеваемости онкологией на Юге России

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НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) предпримут все меры, чтобы войти в национальную программу борьбы с раком и достроить онкологический центр, возведение которого заморозили в 2012 году. Об этом сообщил в пятницу глава региона Юрий Коков.

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О чем говорили Путин и Медведев в посланиях Федеральному собранию. Досье

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сделал акцент на этой проблеме и сказал о необходимости создания в стране специальной национальной программы борьбы с раком.

"Теперь, когда президент страны в послании Федеральному собранию предложил реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, у нас появился реальный шанс и возможность для возобновления и завершения строительства онкологического центра. Прошу правительство своевременно проработать с федеральными структурами все необходимые для этого вопросы", - сказал Коков во время оглашения ежегодного послания парламенту республики.

Он предупредил, что к вопросу нужно отнестись неформально и с высокой ответственностью. "Мы должны не только стать одними из первых участников этой важной программы, а построить самый современный как по архитектурному облику, так и по оснащенности оборудованием онкологический центр. Это просто необходимо для нас", - подчеркнул он.

Строительство онкологического центра в Кабардино-Балкарии началось в 2007 году в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".  Было освоено 355 млн рублей. но в связи с истечением срока реализации этой программы и прекращением финансирования работы на объекте в 2012 году приостановились.

Между тем врачи фиксируют рост в диапазоне от 10% до 15% заболеваемости онкологией на Юге России, что не превышает общероссийских показателей (составляет 402 случая на 100 тыс. населения, 408 по России). Рост связан в первую очередь с высоким процентом выявляемости и более интенсивной работой в этой сфере.

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