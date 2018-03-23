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Швейцарская компания планирует вложить 200 млн рублей в создание завода в Татарстане

Экономика и бизнес
23 марта, 17:57 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 23, марта. /ТАСС

Предприятие будет производить сухие строительные смеси и водорастворимые добавки в бетон

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КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Швейцарская компания Sika планирует инвестировать 200 млн рублей в строительство в Татарстане завода сухих строительных смесей и водорастворимых добавок в бетон. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана по итогам рабочей поездки президента республики в Швейцарию.

"В планах - разместить на территории республики комплекс по производству сухих строительных смесей и водорастворимых добавок в бетон. Инвестиции на первоначальном этапе достигают 200 млн рублей. В качестве основного поставщика сырья рассматривается компания "Нижнекамскнефтехим", - отмечается в сообщении.

Sika - международный концерн по производству материалов и технологий строительной химии. В состав компании входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства почти в 100 странах. В России Sika работает с 2003 года. Производственные линии налажены в Лобне, Ржеве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Владивостоке. В Казани работает торговое и техническое представительство швейцарской компании.

Еще одна компания из Швейцарии - Ferring (фармацевтика) - планирует до 2022 года запустить в Татарстане производство активных фармацевтических субстанций методами ферментативного и органического синтеза. По предложению Казанского федерального университета в городе подобрали потенциальную площадку. Центр оснастят лабораторным и опытно-промышленным оборудованием для производства фармацевтических субстанций, в том числе для обеспечения пересадки органов и тканей. Такие субстанции в России до настоящего времени не производят.

По итогам прошлого года товарооборот Татарстана со Швейцарией вырос на 20% и составил $121,3 млн.

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