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Банки увеличат кредитование экономики в 2018 году на 8-10%

Экономика и бизнес
23 марта, 18:19 UTC+3

При этом, по оценкам ЦБ, долговая нагрузка в российской экономике стабилизируется в среднесрочной перспективе на уровне 21-22% ВВП

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России оценивает годовой темп прироста банковских кредитов в 8-10% в 2018 году, в 2019 году темпы роста достигнут 9-12% на фоне увеличения экономической активности. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"Годовой темп прироста кредита экономике в 2018 году сложится в диапазоне 8-10%. В 2019 году он несколько ускорится (до 9-12%) на фоне продолжительного сохранения более высоких относительно предыдущих лет темпов роста экономической активности и сопутствующего улучшения настроений, после чего в среднесрочной перспективе останется вблизи сложившихся уровней", - говорится в докладе.

При этом, по оценкам регулятора, долговая нагрузка в российской экономике стабилизируется в среднесрочной перспективе на уровне 21-22% ВВП, что соответствует ее значению на начало 2018 года.

Рост кредитов будет вносить основной вклад в динамику денежной массы. Таким образом, годовой темп прироста денежной массы в среднесрочной перспективе сложится вблизи 8-10%, говорится в докладе.

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