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ЦБ повысил прогноз по росту ВВП в 2019 году

Экономика и бизнес
23 марта, 18:09 UTC+3

При этом регулятор повысил прогноз и по оттоку капитала

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России повысил прогнозный интервал по росту ВВП России в 2019 году до 1,5-2% с 1-1,5%. Это следует из данных доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"Темп прироста ВВП на прогнозном горизонте сложится вблизи его потенциального уровня с учетом сохранения текущей структуры экономики и в 2018-2020 годах составит 1,5-2,0% в годовом сопоставлении", - говорится в докладе.

При этом ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала на 2019 год до $15 млрд с $8 млрд и понизил на 2020 год до $7 млрд с $9 млрд.

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