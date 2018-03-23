Reuters: Борис Минц рассматривает продажу НПФ "Будущее"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бизнесмен Борис Минц может продать НПФ "Будущее", третий по величине в России пенсионный фонд, под угрозой потери более 20 млрд рублей из-за санации двух крупных банков, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Покупателя они ищут, это точно", - сказал агентству источник, близкий к ФГ "Будущее", куда входит сам НПФ. По информации другого источника, Банк России одобрил смену владельцев фонда. Пресс-служба ЦБ РФ не стала комментировать Reuters информацию.

Источник, близкий к Борису Минцу, подтвердил агентству, что идет поиск нового собственника для пенсионного бизнеса. "Внешнее давление заставляет искать, кому отдать. Хотели бы какие-то деньги получить", - отметил собеседник.

По данным агентства, есть структуры, которые интересуются НПФ "Будущее", среди них - группа "Алор" Анатолия Гавриленко (контролирует НПФ "Газфонд-ПН"), а также Московский кредитный банк и Сбербанк, а разговоры с ними были "чисто в теоретическом ключе". В частности, источник, близкий к набсовету Сбербанка, отметил агентству, что была встреча с представителями Сбербанка, но их предложение не заинтересовало госбанк.

Совладелец МКБ Роман Авдеев отметил, что акции НПФ "Будущее" находятся в залоге у МКБ - долг компании О1 Бориса Минца перед структурами МКБ составляет около 25 млрд рублей - но он надеется, что получит назад кредитные деньги. Комментировать переговоры о покупке НПФ он не стал. Пресс-служба "Газфонд-ПН" отказалась от комментариев.

Ранее сообщалось, что НПФ потерял 12,6 млрд рублей на инвестициях в санируемый ЦБ банк "ФК Открытие" и пытается взыскать эти деньги в суде с банка "Траст". НПФ "Будущее" также выступает одним из ответчиков по иску временной администрации Промсвязьбанка к трем НПФ, продавшим 20% акций банка перед санацией. В рамках этого иска ПСБ просит взыскать со всех ответчиков более 16 млрд рублей, По данным Reuters - 8,3 млрд рублей приходится на НПФ "Будущее".

УК "НПФ "Будущее" в свою очередь через суд требует у Промсвязьбанка вернуть депозиты на 13,3 млрд рублей, размещенные в банке фондами группы перед санацией.

Ранее Forbes со ссылкой на три источника на пенсионном рынке сообщал, что владельцы НПФ "Будущее" ведут переговоры о продаже фонда НПФ Сбербанка (крупнейший НПФ на рынке). По данным издания, на продаже фонда настаивает ЦБ РФ, а сумма сделки оценивается примерно в 5% активов НПФ "Будущее" - 15 млрд рублей.