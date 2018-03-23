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Минвостокразвития предлагает включить Комсомольск-на-Амуре в зону СПВ

Экономика и бизнес
23 марта, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В Минвостокразвития отметили, что введение режима СПВ "будет способствовать развитию предприятий малого и среднего бизнеса"

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока предложит расширить льготный режим ведения бизнеса в Свободном порту Владивосток (СПВ) на Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

"Режим Свободного порта может быть распространен на территорию муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре. Соответствующий законопроект подготовлен Минвостокразвития России", - говорится в сообщении.

В министерстве предполагают, что правительство Хабаровского края на первом этапе применения режима СПВ в Комсомольске-на-Амуре сможет реализовать 20 инвестпроектов с планируемым объемом частных инвестиций 9,57 млрд рублей и созданием более чем 4 тыс. рабочих мест.

"Применение режима СПВ будет способствовать развитию предприятий малого и среднего бизнеса, позволит снизить себестоимость производимой продукции на 6%, увеличить чистую прибыль предприятий более чем в три раза и в целом повысит инвестиционную привлекательность Комсомольска-на-Амуре", - отмечается в сообщении.

Согласно данным министерства, в настоящее время режим СПВ распространен на 21 муниципалитет пяти дальневосточных регионов. Он действует в Приморье, на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском крае и на Чукотском автономном округе. С помощью режима СПВ реализуют 777 инвестиционных проектов общим объемом инвестиций почти 2,6 трлн рублей.

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Темы
Приморский край Камчатский край Хабаровский край Сахалинская область Развитие Дальнего Востока Чукотский автономный округ
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