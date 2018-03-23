В Минвостокразвития заявили о необходимости единого закона опережающего развития для ДФО

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Законодательство опережающего развития Дальнего Востока нуждается в классификации в виде единого закона. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе Министерства РФ по Развитию Дальнего Востока.

"Разработка специального закона, который должен скрепить всю законодательную базу в единое целое, определить основу законодательства опережающего развития Дальнего Востока. Такой кодифицирующий законодательный акт должен вобрать в себя уже действующие законы, а также закрепить новые подходы: принципы законодательства, государственную политику, реализуемую на Дальнем Востоке, систему управления макрорегионом и другие правовые отношения, необходимые для развития восточных территорий", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова.

В материале отмечается, что в закон вошли положения, разработанные членами Совета Федерации, депутатами Государственной думы и экспертами. "Сейчас нам необходимо получить поручение президента России, чтобы приступить к разработке данного законопроекта", - отмечается в сообщении.