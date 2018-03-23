Минниханов: товарооборот компаний Татарстана и Швейцарии может вырасти в два-три раза

ЖЕНЕВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов видит большие перспективы в развитии взаимовыгодного сотрудничества татарстанских и швейцарских компаний. Товарооборот должен увеличиваться ежегодно не на 20%, как сейчас, а в два-три раза, заявил он, выступая в пятницу в Женеве на Швейцарско-татарстанском бизнес-форуме.

Президент Татарстана отметил, что "российское руководство настроено на конструктивную работу с зарубежными партнерами". "Мы заинтересованы в привлечении бизнеса и капитала из вашей страны, будем рады расширению взаимовыгодных связей и готовы оказывать максимальное содействие", - сказал он. Рост на 20% товарооборота в 2017 году между татарстанскими и швейцарскими бизнес-партнерами Минниханов расценил как "очень хороший сигнал", однако заметил при этом: "Нам нужно расти не на 20%, а в два-три раза, и для этого есть все возможности". Среди приоритетных направлений сотрудничества он назвал, в частности, станкостроение, автомобилестроение, информационные и коммуникационные технологии, медицину и фармацевтику.

На форуме также выступили посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и председатель Комитета по международным делам Совета кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии Филиппо Ломбарди. Перспективные проекты экономического сотрудничества участникам встречи представили заместитель премьер-министра - министр инфоматизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов и руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

"В нынешние непростые времена, которые переживают отношения между Европой и Евразией, мы видим свою обязанность том, чтобы содействовать наведению мостов между Швейцарией и Россией, помогать развитию отношений между регионами двух стран, между кантонами и республиками", - заявил Филиппо Ломбарди. "Учитывая федеративное устройство Швейцарии и России, важно чтобы напрямую вели партнеры на местах", - сказал он. "Как политики мы можем обеспечить благосостояние наших граждан, только развивая, а не блокируя экономическое сотрудничество", - констатировал Ломбарди.

Отношения между Россией и Швейцарии за последние три года сохраняли стабильность, "несмотря на непростой политический фон и антироссийские экономические санкции Евросоюза и США", отметил в своем выступлении посол Сергей Гармонин. "Отрадно, что несмотря на все сложности, ни одна из швейцарских компаний, работающих в России, за последние годы не покинула российский рынок", - подчеркнул дипломат. Он напомнил, что Татарстан, по данным рейтинговых агентств, занимает первое место по инвестиционной привлекательности в РФ за последние три года. Посол пожелал республике "дальнейшего успешного развития и надежных партнеров в Швейцарии".