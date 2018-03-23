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ОПЕК+ перенес заседание министерского мониторингового комитета с 15 на 20 апреля

Экономика и бизнес
23 марта, 20:27 UTC+3 МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В заседании примет участие глава Минэнрего РФ Александр Новак

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое ранее было запланировано на 15 апреля, переносится на 20 апреля, говорится в сообщении организаторов.

Заседание переносится из-за "неотложных" причин, указывается в сообщении.

Заседание пройдет в городе Джидда в Саудовской Аравии под председательством министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха и главы Минэнрего России Александра Новака.

Накануне в интервью Reuters саудовский министр заявил, что страны-участницы соглашения придерживаются позиции и после 2018 года сохранить механизм ограничения добычи нефти. При этом дальнейшее сотрудничество "вовсе не означает сохранение ограничения добычи на том же уровне", отмечал он.

Аль-Фалех считает, что альянсу "нужно еще время для того, чтобы снизить запасы".

В то же время его российский коллега, Александр Новак, на днях подчеркивал, что ожидает ребалансировки рынка в уже третьем квартале. Ранее министр говорил, что Россия рассмотрит вариант постепенного выхода из соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) после восстановления баланса на глобальном рынке нефти, которое ожидается в третьем-четвертом квартале этого года.

В мартовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) отмечается, что дефицит нефти на рынке может возникнуть уже во втором квартале из-за падения добычи в Венесуэле и отсутствия роста добычи в целом в странах ОПЕК. По данным агентства, ребалансировка рынка идет полным ходом - спрос и предложение сближаются, а запасы нефти стран ОЭСР приближаются к средним за пять лет уровням.

Министерский мониторинговый комитет состоит из шести министров стран, участвующих в сделке (Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Оман и Россия). В функции органа входит контроль исполнения сделки - результаты в виде процентов выполнения плана озвучиваются после каждого заседания, которые проходят раз в два месяца. Кроме того, мониторинговый комитет или JMMC (Joint Ministerial Monitoring Committee) наделен функцией вынесения рекомендаций по дальнейшему сценарию сделки. В частности, он может рекомендовать очередной конференции ОПЕК+, которая состоится в Вене 21 июня, внести изменения в условия соглашения, которое действует до конца 2018 года.

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