РФ в ВТО призвала США объяснить мотивы селективного подхода к поставщикам стали

ЖЕНЕВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия хотела бы получить от США объяснения, какими мотивами был продиктован селективный подход при введении пошлин для поставщиков стали и алюминия на американский рынок. Об этом заявил представитель делегации РФ, выступая в пятницу в Женеве на заседании Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации (ВТО).

Делегации более 40 государств выразили на этом заседании обеспокоенность, установленными Соединенными Штатами пошлинами в 25% для стали и 10% для алюминия. Как подчеркнул в своем выступлении российский представитель, "25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий, безусловно, превышают связанные уровни" обязательств США в ВТО, причем для российских экспортеров "это означает внезапные ограничения экспорта на $3,2 млрд".

Тот факт, что в отношении продукции из ряда стран, включая государства Евросоюза, новые пошлины не будут действовать до 1 мая, расценен в Москве как проявление селективного подхода к поставщикам. "Селективное отношение разных поставщиков выходит за рамки какого-либо разумного понимания режима наибольшего благоприятствования", - сказал представитель делегации РФ. "Действительно, трудно понять мотивы и цели Соединенных Штатов", - добавил он.

В этой связи российская делегация попросила американскую, в частности, пояснить, почему США, вводя пошлины, решили сделать исключение для большинства поставщиков стали и алюминия, а также какими критериями они при этом руководствовались. В России считают, что действия Вашингтона могут привести к "эффекту домино" - росту протекционизма на других рынках.

На заседании Совета по торговле товарами в пятницу слово взяли более 40 делегаций, включая 28 стран ЕС. Все они предупредили об опасных последствиях предпринятых США шагов для стабильности многосторонней торговой системы. В частности, Китай призвал Соединенные Штаты воздержаться от односторонних мер и следовать правилам ВТО.

С пятницы в США вступили в силу новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию, которые применяются ко всем основным видам проката и полузаготовки. Размер пошлин составляет 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, которые поставляют продукцию в США. При этом временно - до 1 мая - пошлины не будут действовать в отношении продукции из Канады, Мексики, стран Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.